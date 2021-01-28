البرلمان العربي يدعو إلى التوصل لاتفاقية دولية لمنع الحرب السيبرانية

دعا البرلمان العربي إلى ضرورة تبني قواعد دولية منظمة للفضاء من خلال التوصل إلى اتفاقية دولية لمنع الحرب السيبرانية، على نحو يجعل الفضاء مجال آمن لتعزيز التعاون الدولي، بدلاً من أن يكون مصدراً إضافياً من مصادر التهديد.



جاء ذلك في مداخلة النائب هزاع القحطاني عضو البرلمان العربي، اليوم الخميس، في مؤتمر (دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني)، والذي عقد افتراضياً، وتم تنظيمه برعاية كل من: الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز جنيف للسياسة الأمنية، وشبكة برلمانيون من أجل عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح.



ونبه القحطاني، في مداخلته باسم البرلمان العربي، إلى أن مخاطر الهجمات الإلكترونية على المؤسسات والمنشآت الحيوية أصبحت تشكل تحديا خطيرا لأمن الدول، كما انعكست تعقيداتها على أمن واستقرار المجتمع الدولي ككل.



وأضاف أن تزايد الاعتماد الدولي على الفضاء عسكرياً يُثير العديد من القضايا المستقبلية المهمة ذات الصلة بكيفية ردع التهديدات الناشئة في هذا المجال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها، وعلى نحو يساهم في نزع السلاح والتقليل مما يشكله الفضاء العسكري من تهديد للأمن والسلم الدوليين.



وأكد القحطاني عدد من التوصيات، منها ضرورة مراجعة البرلمانات الوطنية للإطار القانوني المُنظم للأمن السيبراني بشكل عام، وسن قوانين وطنية تشدد العقوبات على الهجمات السيبرانية، وإعداد استراتيجيات وطنية شاملة لبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتحقيق الردع في مواجهة الهجمات الإلكترونية المختلفة.