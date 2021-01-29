الأوروبية للأدوية: إعطاء الجرعة الثانية من لقاح بيونتيك-فايزر بعد 3 أسابيع من الأولى

شددت الوكالة الأوروبية للأدوية من إرشادات استخدام لقاح بيونتيك/فايزر ضد فيروس كورونا وذلك في قرار أصدرته اليوم الخميس، يتعين بموجبه إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بعد 3 أسابيع من الأولى.

وكان خبراء الوكالة أوصوا في السابق بفاصل "21 يوما، على الأقل" بين الجرعتين الأولى والثانية. وقد تم تحديد هذا الإطار الزمني الآن بـ3 أسابيع، وأوصت الوكالة صراحة بعدم تجاوزه.

وقالت الوكالة: "لا توجد في الوقت الحالي معلومات إكلينيكية بشأن كفاءة اللقاح عند تناوله بعد الفترات التي استخدمت في التجارب السريرية".

وأوضحت الوكالة الأوروبية أن أكثر من 93% من الذين أخذوا اللقاح في التجارب السريرية، تناولوا الجرعة الثانية بعد 19 إلى 23 يوما من الجرعة الأولى. وقد تم تحديد فعالية اللقاح بواقع 95% استنادا إلى هذه البيانات.

وعلى الرغم من ذلك، قررت دول عدة، بينها هولندا، إعطاء الجرعة الثانية فقط بعد مرور 6 أسابيع على تناول الجرعة الأولى بسبب التأخير في وصول شحنات اللقاح، أملا في تحصين المزيد من الناس بهذه الطريقة.

وتعتمد الفعالية الكاملة للقاح على تناول الجرعتين.