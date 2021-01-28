بعد إثارة الانتقادات في حفل التنصيب: جولة في خزانة ساعات جو بايدن

أثار الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، خلال الأيام الماضية، حالة كبيرة من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك بعد ظهور في حفل تنصيبه الأسبوع الماضي، مرتديًا ساعة «Rolex Datejust».

وجاءت حالة الجدل التي أثيرت حول ساعة الرئيس الأمريكي المنتخب؛ وذلك بسبب تكلفتها العالية، والتي جاءت أغلى بكثير من الساعات التي ارتداها الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية، مثل بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

والحقيقة أن ارتداء جو بايدن لمثل هذه الساعة في حفل تنصيبه، لم يكن على سبيل المصادفة، فمن المعروف عن الرئيس الأمريكي الجديد عشقه للساعات وخاصة الكلاسيكية، حيث يمتلك مجموعة كبيرة منها ظهر بها في مناسبات عديدة.

وفيما يلي نستعرض من خلال هذا التقرير أبرز الساعات التي يمتلكها الرئيس جو بايدن:

ساعة «Vulcain Cricket»

عندما كان نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما، ظهر جو بايدن في إحدى المناسبات مرتديًا ساعة «Vulcain Cricket».

تعرف ساعة «Vulcain Cricket»، بساعة الرؤساء، حيث جرت العادة بأن يتم منحها من قبل الشركة المصنعة لها، للرؤساء منذ عهد الرئيس الأمريكي، هاري ترومان، عام 1953.

ساعة «Tissot T-Touch»

ظهر بها بايدن في يونيو 2010 في المكتب البيضاوي مع الرئيس أوباما، وكانت وقتها الإصدار الأول الرقمي من هذا الطراز سويسري الصنع، وكان سعرها آنذاك 750 دولارًا.

ساعة «Omega Speedmaster»

في عام 2017، أجرت مجلة الأزياء الأمريكية الشهيرة «Instyle»، لقاءً مطولًا مع جو بايدن.

وظهر بايدن، على غلاف المجلة مرتديًا ساعة «Omega Speedmaster»، وحظيت وقتها أيضًا باهتمام كبير.

ساعة «Omega Seamaster»

ظهر بايدن، في أكثر من مناسبة أيضًا مرتديًا ساعة من طراز «Omega Seamaster»، وخاصة عندما كان نائبًا للرئيس الأسبق أوباما.

وتعتبر هذه الساعة واحدة من أغلى الساعات التي يمتلكها الرئيس الأمريكي، حيث يبلغ سعرها 5200 دولار.

ساعة «Seiko Chronograph»

في خطاب النصر الذي ألقاه جو بايدن يوم 7 نوفمبر الماضي، بويلاية ديلاوير الأمريكية، ظهر جو بايدن مرتديًا ساعة «Seiko Chronograph».

وتعد الساعة التي ظهر بها بايدن في خطاب النصر، ليست الوحيدة لديه من نوعها، حيث يمتلك ساعة أخرى من نفس النوع ولكن بلون آخر ارتداها أثناء حملته الانتخابية.

ساعة «Apple»

على الرغم من كونها واحدة من الساعات التي تبدو وكأنها بسيطة، إلا أن بايدن حرص على ارتداءها أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية، لكونها إحدى الساعات المألوفة لدى الأمريكيين.

أخيرًا.. ساعة «Rolex Datejust»

اختار جو بايدن ساعة «Rolex Datejust»، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع مينا زرقاء، لارتدائها خلال حفل تنصيبه، الأسبوع الماضي.

وحسبما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، بلغ سعر هذه الساعة التي ارتداها بايدن في معصمه الأيسر، في أول يوم له في البيت الأبيض، 7000 دولار.