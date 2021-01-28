رئيس جامعة الإسكندرية يعين 7 رؤساء أقسام جدد بكلية الزراعة

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أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، 7 قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكلية الزراعة، في الشاطبى.

واستقبل الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد الكلية، الرؤساء الجدد وتسليمهم القرارات الخاصة بتعيينهم.

وشملت القرارات أرقام 196 و197و198و199و200و201و2002، تعيين كل من الدكتور نادر دسوقى عبدالحميد شتا، رئيسا لقسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب، والدكتور عون خير الله عون، رئيسا لقسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية، والدكتورة نيفين مصطفى محمد حافظ، رئيسا لقسم الاقتصاد المنزلي، والدكتور أحمد تركي أحمد جيلاني، رئيسا لقسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية.



كما شملت القرارات تعيين الدكتور هشام عبدالرازق محمود، رئيسا لقسم الخضر، والدكتور أحمد محمد مهدي عبدالجواد، رئيسا لقسم علوم الأراضي والمياه، والدكتور أحمد محمد فوزى حسين ملوخية، رئيسا لقسم التنمية الريفية.