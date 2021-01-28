 استدرجته إلى شقتها لوجبة عشاء.. يوتيوبر يتهم صديقته بإجباره على توقيع إيصالات أمانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استدرجته إلى شقتها لوجبة عشاء.. يوتيوبر يتهم صديقته بإجباره على توقيع إيصالات أمانة

مصطفي حمدي
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 3:27 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 3:27 ص

حرر اليوتيوبر أحمد حسن، محضرًا في قسم شرطة الهرم اتهم فيه صديقته باستدراجه إلى شقتها، وإرغامه بواسطة شخصين على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة.

وقال أحمد حسن: إن صديقته "ولاء. س" استدرجته إلى شقتها بعدما أوهمته أنها تود تناول وجبة العشاء معه في شقتها بحدائق الأهرام.

وأضاف أنه فور صعوده إلى شقتها فوجئ بشخصين داخل الشقة، وعندما شاهداه أغلقا باب الشقة وقاما بتوثيقه بالحبال.


وأوضح أنهم، قاموا بتهديد وإجباره على توقيع إيصالات أمانة ودفاتر مالية، ثم أطلقوا سراحه، فتوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وجار التحرى عن البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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