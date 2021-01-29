البرلمان الألماني يقر تحويل رقم التعريف الضريبي لرقم شامل لكل مواطن

أقر البرلمان الألماني، مساء اليوم الخميس، قانونا ينص على تحويل رقم التعريف الضريبي إلى رقم شامل لكل مواطن يتيح للسلطات الوصول إلى بيانات شخصية متاحة لدى سلطة أخرى.



جاء ذلك رغم تشكك المعارضة وحماة البيانات حيال هذا الإجراء.



وفي حال وافق مجلس الولايات على هذه اللائحة الجديدة، سيتم مستقبلا تخزين أرقام التعريف الضريبي للأشخاص المعنيين في نحو 50 هيئة أخرى، منها على سبيل المثال السجل السكاني وسجل رخص القيادة وسجل حيازة السلاح وكذلك في سجل المعاش التقاعدي وسجل التأمين الصحي.



وبحسب بيانات الائتلاف الكبير، من المنتظر أن يسهل هذا الإجراء العمليات الإدارية.



ويسعى أصحاب هذه المبادرة إلى تجنب الاضطرار إلى استدعاء نفس البيانات من هيئات مختلفة أو تسليم مستندات مطابقة أكثر من مرة.



غير أنه لن يسمح بتبادل الاستفسارات الخاصة ببيانات الشخص بين الهيئات المختلفة إلا بموافقة صاحب البيانات، كما يمكن لكل مواطن الوصول الآمن إلى "مقصورة البيانات" والاطلاع على البيانات التي تبادلتها السلطات عنه.



وصوتت المعارضة بشكل موحد ضد القانون الذي اعتبرته غير متوافق مع القانون الأساسي، وقال مانويل هوفرلين، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر لشؤون السياسة الرقمية إن استخدام رقم التعريف الضريبي كرقم تعريفي موحد للشخص هو أمر مثير لأعلى درجات الشكك على صعيد القانون الدستوري.



من جانبه، قال كونستانتين فون نوتس نائب رئيس كتلة الخضر إنه إذا فشلت القضية أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في بضعة أعوام فعندئذ " سنواجه مشكلة وقت وتكاليف هائلة".