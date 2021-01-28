سريلانكا تستعد للرد على تقرير أممي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع ضد متمردي التاميل

تدرس حكومة سريلانكا كيفية الرد على تقرير أممي جديد، يثير مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الانسان خلال الصراع ضد متمردي التاميل الذي انتهى منذ عقد، ويتطرق إلى ما إذا كانت هذه المشاكل مازالت قائمة.

وقال المتحدث الرئاسي موهان ساماراناياكي: "وزارة الخارجية السريلانكية تعد ردا على تقرير المفوض الأعلى لحقوق الانسان الذي صدر أمس الأربعاء في جنيف".

ومن المقرر مناقشة التقرير خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان الأممي الشهر المقبل في جنيف.

ويشير التقرير إلى ما يتردد عن انتهاكات حقوقية وقعت خلال الصراع مع متمردي التاميل، الذي انتهى في مايو 2009، بالإضافة إلى سلسلة من الأحداث الحالية في البلاد.

وجاء في التقرير: "المسار الحالي لسريلانكا يمهد لعودة السياسات والممارسات التي أدت إلى انتهاكات خطيرة حقوق الانسان ".

ويشار إلى أن ماهيندا راجابكسا، الذي كان رئيسا للبلاد في المراحل الأخيرة للصراع، يشغل حاليا منصب رئيس الوزراء. وكان شقيقه جوتابايا راجابكسا يشغل منصب وزير الدفاع، ولكن تم انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر 2019.

كما أبرز التقرير الأممي من بين أمور أخرى ما تردد عن تراجع الضمانات الدستورية المهمة والعرقلة السياسية للمحاسبة والخطاب الإقصائي وترهيب المجتمع المدني واستغلال قوانين مكافحة الإرهاب.