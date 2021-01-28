 وزارة التجارة في بكين: مطالبة الهند بتوضيح لتقرير بشأن حظر تطبيقات صينية - بوابة الشروق
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وزارة التجارة في بكين: مطالبة الهند بتوضيح لتقرير بشأن حظر تطبيقات صينية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 1:30 م | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 1:30 م

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنج، في إفادة صحفية إن الصين لاحظت تقريرا إعلاميا عن حظر الهند لـ59 تطبيقا صينيا، وطلبت من الهند توضيحا بهذا الشأن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث قاو القول إن الصين تأمل في أن توفر الهند بيئة أعمال منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.

من ناحية أخرى، تأمل الصين في أن تتمكن أستراليا من اتخاذ المزيد من الخطوات التي تفيد الثقة والتعاون بين البلدين، وتدفع العلاقات الثنائية قدما للعودة إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في رد من قاو على سؤال حول طلب أستراليا لإجراء محادثات.

وكان وزير التجارة الأسترالي قد أرسل في الآونة الأخيرة رسالة إلى وزير التجارة الصيني.


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