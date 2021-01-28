نفقت 750 بجعة مهاجرة بأحد شواطئ شمال السنغال على الحدود مع دولة موريتانيا، لأسباب غامضة وفقا لما أعلنته إدارة حديقة جاوجبيرد مؤخرا.

ونقلت صحيفة الجارديان، عن إدارة الحديقة آن الواقعة تمت يوم السبت ليتم إغلاق الحديقة وتعقيمها منذ حينها.

وقال بوكار تيام مدير الحديقة، إن أغلبية الوفيات من الأفراخ باستثناء 10 بالغين فقط، مضيفا آن الحديقة محطة هجرة لـ350 من الطيور لم ينفق منها سوى البجع.

وأظهر فيديو متداول مئات جيف البجع موزعة على الشاطئ بينما فقدت لونها الأبيض الجذاب ليتحول لونها أكثر دكانة.

ويذكر أن أنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 ظهرت على بعد 200 كيلو متر من حديقة جاوج بيرد ما تسبب في إعدام 10 آلاف دجاجة.