ضبط 15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات و527 محلا مخالفا خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن

ضبط 15 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لجميع المضبوطين، عدا 145 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير 527 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 189 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1216 أرجيلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي ذلم في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.