الشركات الإندونيسية تؤجل خططها بيع السندات الدولارية

انضمت شركة صناعة المنسوجات الإندونيسية بي.تي سري ريجيكي إيسمان، إلى قائمة الشركات الإندونيسية التي أرجأت خططها لبيع سندات دولارية في ظل مؤشرات على وجود حالة من التردد من جانب المستثمرين في أشد أسواق الائتمان نشاطا في آسيا.

كانت شركة بي.تي.تاور بيرساما إنفرستراكشر ثاني أكبر شركة اتصالات مسجلة في البورصة في إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع وقف بيع سندات دولارية أيضا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التطورات تضاف إلى الدلائل الأوسع على أن مديري الأموال يعيدون تقييم مخاطر أصول الاستثمارية. في الوقت نفسه اتسعت الفوارق بين أسعار العائد على السندات الدولارية الآسيوية اليوم الخميس بعد أن كانت قد وصلت أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي.

وتأتي علامات تردد المستثمرين بعد أن تجاوز إصدارات السندات الدولارات الآسيوية 54 مليار دولار في يناير الحالي، وهو رقم قياسي لأي شهر.

وقالت إدارة الاتصالات والإعلام في شركة سري ريجيكي في رسالة لوكالة بلومبرج للأنباء إن الشركة قررت تأجيل طرح السندات بسبب ظروف السوق غير المواتية. وكانت الشركة قد فوضت البنوك في وقت سابق من الشهر الحالي لدعوة المستثمرين إلى مناقشة الطرح، وقالت إنها كانت تسعى لجمع 325 مليون دولار من خلاله.

وكانت شركة بي.تي.تاور بيرساما إنفرستراكشر الإندونيسية للاتصالات ألغت طرح سندات كانت تستحق السداد عام 2026 بسبب ما وصفته الشركة بأنه "ظروف السوق غير المواتية للطرح". وكانت الشركة تعتزم زيادة حجم الطرح الذي نفذته في 13 يناير الحالي وقيمته 300 مليون دولار بعائد بلغ 2.75%.

وقال حلمي يوسمان سانتوسو مدير شركة تاور بيرساما إن الشركة الموجود مقرها في جاكرتا قررت التراجع عن بيع المزيد من السندات بعد عدم قدرتها على الحصول على سعر عائد أقل من سعر العائد على الطرح الأساسي.