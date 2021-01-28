وفاة النجم الإيراني السابق ميناوند بعد معاناته من فيروس كورونا

توفي مهرداد ميناوند لاعب فريق برسبوليس والمنتخب الايراني لكرة القدم سابقا، مساء الاربعاء عن عمر ناهز 45 عاما بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت الحالة الصحية لميناوند قبل عدة ايام عقب اصابته بفيروس كورونا ليتم نقله إلى المستشفى حيث توفى هناك، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وتألق ميناوند في صفوف برسبوليس في تسعينيات القرن الماضي حيث شارك معه في 89 مباراة على مدار ثلاثة أعوام سجل خلالها 13 هدفا وفاز معه بلقب بطولة الدوري الايراني مرة واحدة.

واحترف ميناوند في صفوف شتورم جراتس النمساوي وخاض معه 67 مباراة على مدار ثلاثة اعوام وفاز معه ببطولتي الدوري والكاس في موسم 1998/ 1999 وكأس السوبر مرتين في عامي 1998 و 1999.

وانتقل بعد ذلك ميناوند إلى شارلوا البلجيكي والشباب الاماراتي ليعود بعدها الى برسبوليس ومن بعده رحل الى سباهان اصفهان قبل أن ينهي مسيرته في راه آهن في عام 2005 وهو في الثلاثين من العمر.

وكان ميناوند يلعب في مركز الظهير الايسر وكان من ابرز لاعبي المنتخب الايراني حيث مثّله في 75 مباراة دولية سجل خلالها أربعة اهداف.