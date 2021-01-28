وزير الصحة اللبناني: المساعدات الطبية من مصر تعبر عن صدق المشاعر والهم المشترك

توجه وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، باسم الحكومة والشعب اللبناني بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيرته الدكتورة هالة زايد والشعب المصري بأكمله، على ما وصفه بالمبادرة الأخوية التلقائية دون مراسلات وبروتوكولات، والتي جاءت حسبما يفترضه التعاون بين الدول.



وقال حسن، في مداخلة عبر skype لنشرة «أخبار السادسة» المذاعة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، إن مبادرة المساعدات الطبية تعبر عن صدق المشاعر والهم المشترك على أكثر من صعيد، معربًا عن أمله في البقاء على هذه العلاقات خاصة على المستوى الصحي في ظل جائحة كورونا.



وأضاف أن المستشفى الميداني المصري ببيروت أقامه مصريون إبان اعتداء تموز الغاشم عام 2006، ومازال منذ ذلك التاريخ وحتى الآن يقدم الخدمات إلى أهالي بيروت والمقيمين من الأخوة العرب، من خلال التنسيق الدائم مع وزارة الصحة اللبنانية.



وأفاد بأن ما يهدد الواقع الصحي اللبناني اليوم يتمثل في التحديات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن ما يواجهه لبنان في ظل مواجهة وباء كورونا يكمن في العجز الموجود بالقطاع الصحي، بعدما كان لفترة طويلة مسؤول عن 80% من المجتمع اللبناني.



وأشار إلى عقد أكثر من اجتماع افتراضي مع وزراء الصحة العرب، بهدف توحيد الجهود بين كل وزارات الصحة العرب، لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة كورونا، خصوصًا في ظل وجود الكثير من البعثات والإقامات المختلفة بين الدول العربية.



ووصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت؛ وذلك لتسليم مساعدات طبية للحكومة اللبنانية.



ونزلت زايد، صباح الخميس، في مطار رفيق الحريري الدولي، على رأس وفد من الوزارة، برفقة 31 طنًا من ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى سبعة أطنان و684 كيلوجرامًا من الأجهزة الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية، لدعم القطاع الصحي في لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.





