تُعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم، ولكن، يخزنها العديد من الأشخاص بشكل غير صحيح، وفقا لتغريدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.

وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يؤدي تخزين القهوة إلى الحفاظ على نكهتها الغنية، ولكن، لا يجب أن يكون ذلك السبب الوحيد لتخزينها بشكل صحيح، بحسب موقع "سي إن إن" بالعربية.

القهوة من أكثر المنتجات استهلاكاً في العالم، وهناك مفاهيم خاطئة حول تخزينها وإعدادها.

تعرّف على خمس نصائح مهمة لسلامة قهوتك.#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/y8QRCGKyYl — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) January 5, 2021

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية إلى أن القهوة قد تسبب الأمراض، عندما تتراكم عليها الميكروبات في آلة صنع القهوة.

وإليك 5 نصائح لضمان سلامة القهوة التي تحضرها في المنزل:

1. لا تستخدم معدات آلة صنع القهوة لأي شيء آخر، فاستخدام معدات تحضير القهوة كالدورق أثناء الطهي، أو لوضع سائل آخر قد يعرضها لخطر التلوث.

2. حافظ على نظافة آلة صنع القهوة، فيجب تنظيف الآلة بشكل دوري حتى لا تتراكم الميكروبات عليها، أو يتشكل العفن.

3. خزّن قهوتك في حاوية محكمة الإغلاق، ومن أفضل الحاويات لتخزين القهوة، هي الحاويات محكمة الإغلاق المصنوعة من السيراميك؛ لحجب أشعة الشمس.

4. حافظ على القهوة جافة، يجب تخزين القهوة في مكان جاف، أو تجميدها لتجنب نمو الفطريات.

5. تخلص من الحليب وبدائل الحليب منتهية الصلاحية، فرغم أن بدائل الحليب، مثل المبيض، لا تحتوي على الحليب، إلا أنها قد تتلوث بالميكروبات، إذا لم تخزن بشكل صحيح في مكان بارد.