جهاز تنمية المشروعات يتواصل مع العائدين من الخارج لإيجاد فرص عمل بديلة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يقوم في إطار مبادرة "نورت بلدك" بتقديم كل خدماته المالية والفنية والتدريبية لجميع الشباب والمواطنين العائدين من الخارج، الذين فقدوا فرص عملهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا؛ لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة تناسب خبراتهم في مختلف المجالات (الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "نورت بلدك" التي تم توقيعها بالتعاون بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بهدف مساعدة العمالة العائدة من الخارج والمتضررة من جائحة كورونا في إيجاد فرص عمل بديلة ومستقرة داخل مصر.

وأشارت، في بيان اليوم، إلى أن جهاز تنمية المشروعات اتصل -بناء على قاعدة البيانات التى أتاحتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بما يزيد على 7 آلاف مواطن عائدين من الخارج وتضرروا من أزمة كورونا (أغلبهم من محافظات سوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط)، واضطروا للعودة من بعض الدول العربية؛ للوقوف على خبراتهم ومهاراتهم العملية وتعريفهم بالخدمات التى يتيحها الجهاز في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتفق مع إمكاناتهم مما يضمن لهم النجاح والاستمرار.

ولفتت إلى أنه يتم تعريف المواطنين العائدين من الخارج بالمزايا والتيسيرات الجديدة التى يتيحها قانون تنمية المشروعات الذى ستصدر لائحته التنفيذية قريبا، ومن ضمنها الإجراءات الميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه النوعية من المشروعات، وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية رئيس الوزراء؛ لتنفيذ هذه المبادرة وضمان حياة كريمة وفرص عمل مستقرة لأبناء مصر العائدين من الخارج.

ومن جانبه، أكد محمد عبدالملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية بالجهاز، أن فروع الجهاز بالمحافظات اتخذت كل الاستعدادات لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج لمساندتهم ومساعدتهم في الحصول على مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز؛ للحصول على التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو المشاركة فى الدورات التدريبية لإكسابهم المهارات الضرورية لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى الاستفادة من دراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة مجانا بفروع الجهاز التى تمكنهم من اختيار فرص استثمارية جيدة بمحافظاتهم والبدء في العمل والإنتاج.

وأوضح عبدالملك أن المواطنين العائدين من الخارج يمكنهم الاتصال بالرقم 16733 لمعرفة مقار فروع الجهاز بكل المحافظات؛ للاستفادة من الخدمات المتعددة التي يقدمها الجهاز ضمن مبادرة "نورت بلدك".