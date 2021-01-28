السويد تحذر من السحب المبكر للمحفزات الاقتصادية المفروضة جراء كورونا

ذكرت وزير المالية السويدية ماجدالينا أندرسون أنه من المهم ألا يسحب قادة العالم المحفزات الاقتصادية بشكل مبكر للغاية، استنادا الدروس المستفادة من الأزمة المالية لعام 2008.

وقالت في حوار مع تلفزيون بلومبرج اليوم الخميس إن اقتصاد العالم بات في شكل "أفضل بكثير" الآن مما كان سيكون عليه بدون إجراءات الدعم غير المسبوقة التي جرى الكشف عنها حتى الآن.

وأضافت: "يجب ألا نتعجل في خفض السياسة المالية التوسعية.. ويجب على الدول التي لديها المقدرة على مواصل السياسة المالية التوسعية فعل هذا".

ونجت السويد، مثل جيرانها في منطقة الشمال، من الانهيار الاقتصادي الناتج عن أزمة فيروس كورونا أفضل من بقية الدول بفضل نظام الضمان الاجتماعي الوفير بها والرعاية الصحة الشاملة والمستويات المرتفعة من الرقمنة التي تجعل العمل من المنزل أسهل من غيره في أجزاء أخرى من العالم.