 منسقوا مبادرة حياة كريمة بدمياط يتابعون أعمال التطوير بالقرى - بوابة الشروق
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منسقوا مبادرة حياة كريمة بدمياط يتابعون أعمال التطوير بالقرى

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 12:44 م | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 12:44 م

تابع كل من محمد البدري، والمعتصم بالله الجندي، منسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة دمياط، تنفبذ المبادرة في القرى المعنية في إطار خطة الدولة لتطوير الريف المصري في غضون ثلاث سنوات.

وتأتي الخطة ضمن أولويات الرئيس طبقا للبرنامج الزمني المحدد كمرحلة أولى تستهدف 1500 قرية على مستوى الجمهورية من بين 4500 قرية بخلاف توابعها.

وأجرى منسقا المبادرة حصرا شاملا لجميع الملفات داخل تلك القرى، بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياة الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والمواصلات العامة والاتصالات، بجانب الخدمات التعليمية والطبية والرياضية والثقافية والخدمات العامة وإتاحة الفرص للشباب.


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