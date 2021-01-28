مصطفى بكري: بهاء الدين أبو شقة يعتزم الاستقالة من رئاسة حزب الوفد الأيام المقبلة

قال مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة ينوي الاستقالة من رئاسة حزب الوفد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف، أثناء تقديم برنامجه «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن أبو شقة يرى أن الأوضاع لم تعد ملائمة، بل حان الوقت لترك الحزب، متابعًا: «رجل يقف دائمًا مع الدولة المصرية، ولديه ثوابت أساسية».

وأفاد بأن أبو شقة قدم الكثير لحزب الوفد، مضيفًا أن الوفد حزب كبير، وبدأ يستعيد مركزه القوي على الساحة في الفترة الأخيرة.

وأعرب عن تمنياته بأن يكون الوفد موجودًا على الساحة السياسية ولا يقتصر الأمر على مجلس الشيوخ، لكن هذا قرار الحزب، ذاكرًا أن هناك اتصالات جارية بين أبو شقة وعدد من قيادات الحزب، حتى لا يعلن هذا القرار.