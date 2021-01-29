روسيا وتركيا وإيران تؤكد الاستعداد لدعم لجنة صياغة الدستور السورية

أكدت الدول الثلاث الضامنة لـ"مسار أستانا"، روسيا وإيران وتركيا، على استقلالية وسيادة سوريا، لافتة إلى استعدادها لدعم عمل لجنة صياغة الدستور لتحقيق ضمان الأداء الفعال والمستدام للجنة.



وقال بيان مشترك للدول الثلاث "الاعتراف مرة أخرى بالالتزام بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضرورة احترام جميع الأطراف لهذه المبادئ"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.



وأكدت الدول الثلاث "استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال مشاركتها المستمرة مع الوفود؛ والمبعوث السوري والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، كميسر من أجل ضمان تحقيق الأداء الفعال والمستدام للجنة".



وأضافت أنه "يجب أن تعمل اللجنة الدستورية السورية بروح التسوية والمشاركة البناءة، دون تدخل خارجي وتنفيذ برامج دول خارجية، حتى يتمكن أعضاء اللجنة من التوصل إلى اتفاق عام والحصول على النتائج المجدية.. ويجب قبول اللجنة ودعمها إلى أقصى حد من قبل الشعب السوري".



وأكد البيان أنه "سيتم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة في الأعلى حتى الاجتماع المقبل للجمعية الدولية في إطار عملية أستانا (القمة الدولية الخامسة عشرة لعملية أستانا) في سوتشي يومي 16 و17 فبراير القادم".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد - أمس - أن الصيغ متعددة الأطراف مثل صيغة "أستانا" لحل النزاعات بين الدول تعمل بشكل جيد.



وقال بوتين، أمام منتدى دافوس عبر الفديو كونفرانس، إن "المقاربات متعددة الأطراف لتسوية النزاعات بين الدول تعمل بالفعل والتطبيق وممارستها يؤكد ذلك، اسمحوا لي أن أذكركم، على سبيل المثال، بصيغة أستانا، حيث قامت روسيا وإيران وتركيا بالكثير لتحقيق الاستقرار في سوريا".



وانطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، يوم الإثنين الماضي، في الأمم المتحدة بجنيف.



وكانت الجولة الرابعة التي عقدت ما بين 30 نوفمبر و 4 ديسمبر من العام الماضي، قد انتهت أيضا دون تحقيق أي تقدم.