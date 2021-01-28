تراجع أرباح سلسلة ماكدونالدز الأمريكية خلال الربع الأخير

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز اليوم الخميس تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 12% عن الفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس تراجع المبيعات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد والقيود الحكومية على الحركة والأنشطة الاقتصادية لاحتواء الجائحة.



في الوقت نفسه، استفادت السلسلة الأمريكية من الأداء الأقوى نسبيا في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع هامش أرباح المطاعم. وتراجعت إيرادات ماكدونالدز ربع السنوية بنسبة 2% سنويا.



وذكرت سلسلة المطاعم الأمريكية أن صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي بلغت 38ر1 مليار دولار بما يعادل 84ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 57ر1 مليار دولار بما يعادل 08ر2 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.



وبلغت أرباح السهم في ماكدونالدز خلال الربع الأخير من العام الماضي بدون حساب المبادئ المحاسبية المقبولة عموما (جي.أيه.أيه.بي) 7ر1 دولار مقابل 97ر1 دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.



كان المحللون يتوقعون وصول أرباح السلسلة إلى 78ر1 دولار للسهم الواحد.



في الوقت نفسه ذكرت ماكدونالدز أن إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعت بنسبة 2% سنويا إلى 31ر5 مليار دولار مقابل 43ر5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.