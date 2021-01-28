آلاف الطلاب اليونانيين يحتجون على قوانين بشأن التعليم العالي

نزل آلاف الطلاب في اليونان إلى الشوارع للاحتجاج على خطط تغيير القوانين التي تحكم التعليم العالي، والتي سوف تحد من الفترة الزمنية التي يمكن للطلاب فيها الالتحاق بالجامعة وتطبيق نظام "شرطة الحرم الجامعي " الذي انتقده كثيرون.



وتجمع الآلاف أمام البرلمان في أثينا مرددين هتافات "المقاومة والنضال" بعد ظهر يوم الخميس.



وذكرت محطة التلفزيون الحكومية "إي آر تي" أن المتظاهرين قطعوا حركة المرور في أثينا وتيسالونيكي لعدة ساعات.



ويستهدف القانون الطلاب الذين يبقون في الجامعة لسنوات عديدة أطول من الفترة المتوقعة للحصول على درجة علمية. وسيتم فصلهم في المستقبل إذا ظلوا في الجامعة مرة ونصف أكثر من الفترة القياسية المسموح بها.



وذكرت صحيفة" تا نيا" أن التغيير سوف يطال حوالي 235 ألف طالب ، وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام اليونانية ، وهو رقم أعلى من 190 ألف طالب في الجامعة خلال الفترة الزمنية القياسية المسموح بها.



والاستثناءات ممكنة، على سبيل المثال لأولئك الذين يمكنهم إثبات أنهم يعملون بجانب دراستهم.



كما غضب كثيرون من احتمال ظهور "قوة شرطة جامعية" ، والتي سيتم نشرها بعد أعمال الشغب المتكررة والجرائم المتعلقة بالمخدرات ، لا سيما في جامعة أثينا.



ويجب على الضباط مراقبة من يذهبون إلى الحرم الجامعي والحفاظ على النظام في المستقبل.