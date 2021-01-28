ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على فتاة وشابين آخرين بتهمة استدراج اليوتيوبر أحمد حسن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وقالت تحريات الأجهزة الأمنية ان المتهمين قاموا بتصوير اليوتيوبر أحمد حسن مرتديا زيا نسائيا تحت التهديد، كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة وهددوه بفضيحة علي وسائل التواصل في حال إبلاغ الشرطة، أو عدم سداد المبالغ المكتوبة في تلك الإيصالات.

وكان اليوتيوبر الشهير أحمد حسن قد اتهم صديقة له باستدراجه إلى شقتها بحدائق الأهرام، وإرغامه بواسطة شخصين على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجه أحمد حسن، ويعمل يوتيوبر إلى قسم شرطة الهرم لتحرير محضر قال فيه، إن "ولاء. س" استدرجته إلى شقتها بعدما أوهمته أنها تود تناول وجبة العشاء معه في شقتها بحدائق الأهرام.

وفور صعوده إلى شقتها فوجئ بشخصين يوثقانه بالحبال، ويقومان بتهديده حتى تمكنوا من إرغامه على توقيع إيصالات أمانة ودفاتر مالية، ليقوموا بإطلاق سراحه، فتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعه.