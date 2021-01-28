مسئول في حماس يعلن تشكيل عدة لجان للتحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية

أعلن مسئول في حركة حماس فى غزة، مساء الخميس، تشكيلها عدة لجان للتحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها ابتداء من مايو المقبل.



وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية لفضائية الأقصى التي تبث من غزة إن الحركة شكلت لجنة الانتخابات العليا داخل الحركة ولجنة الحوار الوطني، وأخرى لمنظمة التحرير الفلسطينية لتؤسس للمشاركة في إعادة تشكيل المجلس الوطني.



وأكد الحية حرص حماس على المضي في إجراء الانتخابات "التي نأمل أن تكون محطة جديدة لشعبنا تؤسس لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الانتخابات في الداخل والخارج".



وقال "نأمل وسنسعى بكل ما أوتينا من قدرات أن تكون الانتخابات بوابة جديدة لإنهاء حالة الانقسام تماما والولوج إلى شراكة وطنية وإعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية من خلال صندوق الاقتراع".



لكن الحية اشتكى من تفرد حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بعض القضايا بشأن مراسيم إجراء الانتخابات خاصة بما يتعلق بالمحكمة الدستورية.



وقال عن ذلك إن "المحكمة الدستورية تعاني من عوار قانوني، ونطالب اليوم أن تستبعد المحكمة الدستورية من أي شيء له علاقة بالانتخابات، كونها تشكلت بعيدا عن التوافق الوطني".



وأضاف "خطواتنا نحو الانتخابات إيجابية، لكننا بحاجة إلى إزالة بعض العراقيل، وذاهبون إلى القاهرة بروح وطنية تحمل الشراكة، والرغبة في إزالة العقبات وتذليلها لضمان نجاح العملية الانتخابية".



وأكد قيادي حماس أن كل خيارات الحركة بشأن المشاركة في الانتخابات مطروحة للنقاش، مشيرا إلى أنها تتواصل مع الكل الوطني للوصول إلى أفضل طريقة تخدم الشعب الفلسطيني وتحقق أفضل صورة للانتخابات القادمة.



وكان عباس أعلن عن إجراء حوار يشمل كافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة مطلع الشهر المقبل للاتفاق على آليات إجراء الانتخابات العامة بما في ذلك إمكانية تشكيل قائمة موحدة.



وفي وقت سابق اليوم أكدت حركة فتح أن إجراء الانتخابات العامة "مصلحة وطنية جامعة ولا تراجع عنها أي ظرف كان".



وقال المتحدث الرسمي باسم فتح أسامة القواسمي في بيان إن "من شأن إجراء وتنظيم الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس، تكريس ثقافة تداول السلطات عبر الانتخاب والديمقراطية وطي صفحة الانقسام".