ثقافة بورسعيد تناقش خطورة الفتنة والشائعات على الأمم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة بورسعيد، محاضرة بعنوان "الفتنة والشائعات" وذلك ببيت ثقافة أم خلف، حاضر فيها أحمد العباسي.

وتحدث العباسي خلال المحاضرة، قائلا إن كثيرا من مؤسسات الدولة حذرت من الفتنة لما لها من خطورة وخاصة على الشباب، حيث إنها تلوث التفكير وتجعل الشاب ينحرف في فكره في أي جهة من الجهات، وتعتبر سلاحا خطير يقضي على الأمم ويبث عدم الثقة في المجتمع.

وأضاف أن بعض الأمم التي ينتشر فيها الجهل تنتشر فيها الفتن والأخبار الكاذبة بين الشباب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك من يصدقها بدون التأكد منها وهذا هو الخطأ الذي نقع فيه، ولذلك لا بد من التأكد والفحص والتثبت في أي خبر، خاصة إن كان يمس الدولة وأي مشروع، وثقافة شباب، ومعلومة دينية، وأمر من أمور المجتمع سواء المسلمين أو غير المسلمين.

وأشار إلى أنه يجب حسن الظن فيما نسمعه وكل ما نراه والتأكد من الأدلة والبراهين، وألا نكون مساعدين في ترويج الفتن والشائعات.