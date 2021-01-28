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أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، انكماش اقتصاد البلاد خلال العام الماضي بنسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي، مسجلا أسوأ أداء سنوي له منذ حوالي ثلاثة عقود؛ وذلك بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الإحصاء الفلبينية، إن إجمالي الناتج المحلي سجل أسوأ أداء له منذ 1984 عندما سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 7.4%.

وأضافت الوكالة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 8.3%، بعد نموه بمعدل 6.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقال كارل كيندريك تشوا، وزير الدولة للتخطيط الاجتماعي الاقتصادي، إن "جائحة كورونا المستجد أدت إلى اضطراب زخم نمونا ومسار تنميتنا.. هذه الحكومة اتخذت القرار الصعب بفرض العزل العام لأنها جعلت حماية أرواح الناس والتجمعات على رأس أولوياتها".

وأضاف أن تعزيز القدرات الصحية للبلاد لم يكن بدون تداعيات "مثل أي قرار سياسي تكون له فوائد وأضرار، فإن هذا القرار جاء بثمن باهظ على الاقتصاد والناس".

وسجلت القطاعات الاقتصادية الثلاثة الرئيسية في الفلبين تراجعا خلال العام الماضي بحسب وكالة الإحصاء.

وتراجع قطاع الزراعة بنسبة 0.2%، في حين تراجع قطاع الخدمات بنسبة 9.1%، وقطاع الصناعة بنسبة 13.1% خلال العام الماضي.