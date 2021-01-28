إخلاء سبيل 19 متهما فى 3 قضايا إرهاب

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 19 متهمًا في 3 قضايا مختلفة؛ متهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة أو مشاركتها فى تحقيق أهدافها بالمخالفة لأحكام القانون.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن نيابة أمن الدولة العليا قررت خلال الساعات الماضية، إخلاء سبيل 16 متهمًا فى القضية رقم 1413 لسنة 2019، وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي تدور وقائعها حول مظاهرات سبتمبر من العام قبل الماضي، فضلا عن متهمين اثنين فى القضية رقم 1 لسنة 2021، ومتهم بالقضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وأوضحت المصادر أن المتهمين المخلي سبيلهم، يواجهون اتهامات مختلفة حسب دور كل منهم فى القضايا موضع التحقيقات، مشيرة إلى أن الاتهام الرئيسي جاء ممثلا فى الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أو مشاركة تلك الجماعة فى تحقيق أهدافها.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين فى أوقات سابقة متباينة بناءا على قرار النيابة العامة بضطهم واحضارهم للتحقيق معهم.