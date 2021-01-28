العثور على دولفين نافق بطول مترين شمال الغردقة

عثرت محميات البحر الأحمر على دولفين نافق بمنطقة غير مأهولة شمال الغردقة بحوالي ٣٥ كم طوله متر أنثى، في حالة تعفن، ويرجح اصطدامه برفاس أحد المراكب، حسب فريق فحص الدولفين.

وتلقى الدكتور محمود عبد الراضي دار، بلاغ من الدكتور تامر كمال، بالعثور على أنثى دولفين نافقة شمال مدينة الغردقة،

وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أشرف صديق محمد، والدكتور ياسين عبد المقصود أحمد، من معهد علوم البحار بالغردقة، والدكتور أحمد علي مصطفى من جهاز شؤون البيئة.

ومن الفحص المبدئي، وجد أن الدولفين في حالة تعفن شديدة، ورجح اصدامه برفاس أحد المراكب، وجاري العمل على دفنه.