 كولومبيا تعلق رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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كولومبيا تعلق رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 9:56 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 9:56 ص

أعلن وزير الصحة الكولومبي، فرناندو رويز، أن بلاده ستعلق رحلات الركاب من وإلى البرازيل اعتبارا من غد الجمعة.

وقال رويز - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - "سنبقي هذا الإجراء ساري المفعول لفترة مبدئية مدتها 30 يوما"، مضيفا أن التعليق يعد بمثابة محاولة لاحتواء انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت لأول مرة في البرازيل.

يذكر أن كولومبيا سجلت ارتفاعاً في حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال شهر يناير الجاري مقارنة بأي شهر آخر منذ بداية الجائحة، إلا أنها لم تسجل رسميا أي حالات ناجمة عن سلالات جديدة من الفيروس.


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