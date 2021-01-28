من إشعال النار، والوقوف على مرتفعات شاهقة لم تصل إليها من قبل، إلى تجارب أكثر غرابة مثل تناول الحشرات، تُعد هذه لمحة فقط من الأشياء التي ستتعلمها عند تسجيل اسمك في معسكر "بير جريلز للمستكشفين" (Bear Grylls Explorers Camp)، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وفي ظل المخاوف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، أصبح قضاء الوقت في الهواء الطلق بمثابة الخيار الذي يفضله العديد من الأشخاص.

وإذا كنت تبحث عن تجربة في الهواء الطلق ذات مستوى أعلى من المغامرة، فقد يكون معسكر "بير جريلز للمستكشفين" في جبل جيس، المكان المثالي لذلك.

• المكان المثالي لتعلم مهارات البقاء على قيد الحياة

ويحتضن جبل جيس، الذي يُعد الأطول في دولة الإمارات، العديد من المعالم السياحية الجذابة، مثل المسار الانزلاقي الأطول في العالم، والمطعم الأعلى ارتفاعاً.

وفي أحضان الطبيعة الساحرة، أصبح بإمكان الزوار أيضاً التواصل مع جانبهم المغامر بشكل أكبر عن طريق تعلم مهارات البقاء في معسكر "بير جريلز للمستكشفين".

ويُعد جبل جيس الوجهة المثالية لافتتاح المعسكر، فهو يقع على مسافة قريبة، ولكن في الوقت ذاته، يشعر المرء أنه على بعد أميال، بحسب ما قاله مدير معسكر "بير جريلز للمستكشفين"، ليون هايوود، في مقابلة مع موقع "CNN" بالعربية.

وقال هايوود: "يقع جبل جيس على بعد ساعتين فقط بالسيارة من دبي، ما يجعله مكاناً رائعاً للمغامرة".

وتُعد الجبال العالية والوادي الذي نحتته المياه بمثابة مواقع رائعة للتنزه، وتعلم مهارات البقاء على قيد الحياة.

ويشرف المغامر البريطاني المشهور عالمياً، بير جريلز، وفريقه على تطوير دورات تعلم مهارات العيش في البراري بالكامل.

ولضمان تقديم تجربة رائعة وآمنة في الوقت ذاته، يخضع جميع المدربين في المعسكر لتدريب مكثف.

• من إشعال النار إلى تناول الحشرات

وإذا لم تكن لديك أي خبرة في البقاء على قيد الحياة في البراري، لا تدع ذلك يعيقك من زيارة المعسكر، فهو يقدم دورات مختلفة تناسب قدرات الجميع.

وبالنسبة للأشخاص الذين يختبرون تجربتهم الأولى في عالم البقاء على الحياة في البراري، يمكنهم أخذ دورة تستمر لنصف يوم.

ويقدم المعسكر تجربة تستمر لـ24 ساعة بالكامل لمن يرغبون بمغامرة أكبر.

وأوضح هايوود أن "كل دورة تتضمن مهارات البقاء الأساسية، ومستويات المغامرة التي ستسمح لك بتخطي حدودك".

وتتضمن التجربة إكمال تحدي جريلز للطعام المقزز عن طريق تجربة تناول حشرات مثل يرقات الخنفساء، وغيرها.

وافتتح المعسكر في نهاية عام 2020، ورغم صعوبة إطلاق مشروع جديد في ظل هذه الظروف، إلا أن هايوود أكد أن هناك اهتماماً متزايداً بالنشاطات في الهواء الطلق من عامة الناس مع قيود الإغلاق المتقطعة، والحجر الصحي.

وقال هايوود: "نحن نأخذ كوفيد-19 على محمل الجد".

ولدى المعسكر تقييمات للمخاطر تستند إلى فيروس كورونا، وإجراءات تشغيل معيارية، لضمان الحفاظ على سلامة الضيوف، وفريق المعسكر.

وأضاف هايوود: "قمنا بإجراء تغييرات على دوراتنا التدريبية لضمان قدرتنا على التباعد الاجتماعي".