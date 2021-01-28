قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن أزمة فيروس كورونا كلفت قطاع السياحة العالمي خسائر إيرادات بلغت 1.3 تريليون دولار (1 تريليون يورو) في عام 2020 مع انخفاض بحوالي مليار سائح مقارنة بما سبق.

وأوضحت الأمم المتحدة، حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن هذه الخسائر جاءت بعد انخفاض عدد المسافرين، واصفة الأزمة بأنها "أسوأ عام في تاريخ السياحة".

وقالت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في مدريد في بيان إن الإيرادات المفقودة العام الماضي في هذا القطاع عالمياً بلغت أكثر من 11 ضعف الخسارة المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009.

وحذّرت منظمة السياحة من أن ما بين 100 إلى 120 مليون وظيفة مباشرة في قطاع السياحة العالمي معرضة للخطر.

ولفتت منظمة السياحة العالمية إلى أن عدد السياح عالمياً انخفض بحوالي مليار شخص أي 74% عام 2020، مشيرة إلى أن قارة آسيا كانت المنطقة الأولى التي تأثّرت بتداعيات كورونا وأنها قد شهدت الانخفاض الأكبر في العدد.



