وزيرة البيئة: نجحنا في خفض أحمال التلوث الصناعي بالبحيرات إلى 20%

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن نسبة تلوث البحيرات بسبب صرف المصانع والمنشآت كانت تتراوح من 50% إلى 60%، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في خفض النسبة لتتراوح ما بين 18% إلى 20%.



وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن البحيرات جزء خاص بالمنظومة الاقتصادية وتحقيق دخلًا للمواطنين، قائلة إن الحفاظ عليها يؤدي إلى توازن النظام البيئي.



وأعربت عن أمنياتها للوصول إلى نسبة 0% من الصرف على البحيرات؛ لأنها ثروة قومية ونموذج حقيقي تصدره مصر للحفاظ على التوازن البيئي، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت دراسة نوعية على البحيرات كلها.



ولفتت وزيرة البيئة إلى إعادة تأهيل البحيرات بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحة أن الوزارة ترصد نوعية المياه في البحيرات قبل تأهيلها والأسباب المؤدية للتلوث في المنشآت.



وأوضحت أن الوزارة تعمل بعد ذلك على وقف الصرف أو تحويله لجهة أخرى أو معالجته، مضيفة أن الوزارة نجحت في تخفيض 91 طنًا من أحمال الثلوث الصناعي ببحيرة المنزل.