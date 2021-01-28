دور الجنازات بهونج كونج تحذر من تراكم دفن الجثامين وسط الإغلاق

لفتت رابطة دور الجنازات بهونج كونج اليوم الخميس، إلى أن المزيد من الإغلاقات التي تشبه "الكمائن" –وهو النهج الذي تتبعه الحكومة تجاه اختبارات فيروس كورونا- سيسفر عن تراكم الجثامين التي تنتظر الدفن، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وقال نج يو-تونج، رئيس رابطة دور الجنازات، لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج، إن 60 دار جنازات في هونج توم، وهي منطقة في كولون مخصصة لإجراء المزيد من اختبارات فيروس كورونا في الأيام المقبلة، لن تستطيع إجراء عملها لأن العاملين لن يستطيعوا دخول المناطق الخاضعة للإغلاق لتشغيل الدور.

تتعامل دور الجنازات المتضررة مع أكثر من نصف المتوفيين في اليوم في المدينة. وهناك نحو 47 ألفا و400 وفاة في السنة في المدينة ويمكن أن تستغرق عملية الحرق أو الدفن من أسابيع إلى أشهر جراء الإجراءات الروتينية المحلية.

وقال نج لهيئة الإذاعة والتلفزيون بهونج كونج: "إذا فاتك الموعد المقرر لا يمكن أن يعوض المال أو الوقت حزن العائلة. كيف تعطيهم موعدا آخر؟ هذا صعب للغاية".

وفي ظل قطع الأراضي القليلة المخصصة من جانب الحكومة والتي يصعب الوصول إليها، فإن دور الجنازات مكلفة باحتواء عشرات الآلاف من جرار رماد الموتى للأسر التي تنتظر للعثور على مثوى أخير لأحبائهم أحيانا لسنوات.

وناشد نج الحكومة التحلي بالحصافة للسماح لهؤلاء الذين يعملون في الصناعة لدخول المناطق المطوقة.

وسجلت هونج كونج حتى اليوم الخميس 10 آلاف و332 حالة وفاة مؤكدة بكوفيد-19 و176 مرتبطة بالمرض.