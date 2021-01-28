«صحة قنا»: «الصيادلة» وضعت خطط لخدمة قطاع الدواء بالمحافظة في ظل جائحة كورونا

قال وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تواضروس صالح، إن إدارة الصيدلة بقيادة الدكتورة أسماء مصطفي نجحت خلال عام 2020 في وضع خطط تخدم قطاع الدواء بالمحافظة، وهو ما ساهم في تخطي العديد من العقبات وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا إلي نجاح إدارة التموين الدوائي بقيادة الدكتورة مروة مصطفي بإمداد المخازن والمستشفيات باحتياجاتها من الأدوية والأمصال المجانية والانضمام لمظلة الشراء الموحد وتدريب المستشفيات عليه وتوفير احتياجات المستشفيات بأقسام الاقتصادي ونفقة الدولة بجانب المتابعة يومية الدقيقة لأدوية كورونا بمستشفيات العزل والفرز بالمحافظة.

وأضاف أن الإدارة نجحت أيضا في تفعيل لجنة الدواء بكل مستشفي لتحديد احتياجات المستشفي بدقة وتوافر مستمر الأكسجين بالمستشفيات وخاصة العزل والفرز كما نجحت إدارة مراقبة العهد الدوائية بعمل خطة متابعة لجميع الوحدات الصحية والعمل علي تقليل الرواكد بها وتنفيذ برنامج إدارة المخزون الدوائي ومتابعة المنصرف والاستهلاك الشهري لجميع المستشفيات وتفعيل لجنة مطابقة المخزون بالمستشفيات.

وأكد "تواضروس" أن إدارة التفتيش الصيدلي وضعت خطة مرور ومتابعة وتفتيش شملت الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية وتم المرور علي ما يقارب 2000 صيدلية ومخزن طوال العام وفحصها، والتأكد من تقديمها الخدمات الدوائية بصورة جيدة وقانونية وكذلك المرور علي المخازن الإقليمية والوحدات الصحية وتحرير مخالفات ضد الأماكن غير المرخصة، إلى جانب الاستمرار في تطوير قطاع الدواء في المحافظة وإنشاء وحدة المعلومات الدوائية.