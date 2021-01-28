رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة السادسة بالطب البشري

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2020 /2019، لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب البشري، والبالغ عددهم 315 طالب وطالبة، يرافقه الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد الكلية، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة.

خلال جولته ببعض اللجان اطمئن رئيس الجامعة علي انتظام وانضباط الإمتحانات، وتأكد من مدى ملائمتها لمستوى الطلاب، وشدد على الطلاب والملاحظين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن الإمتحانات بدأت في 27 أكتوبر 2020 بمقرر الجراحة العامة وانتهت 27 يناير 2021، بمقرر التوليد وأمراض النساء، موضحاً أنه تم استثناء هذه الدفعة من إجازة منتصف العام بقرار من مجلس الوزراء حتى يتثنى لهم استلامهم العمل كأطباء تدريب في أول مارس 2021.