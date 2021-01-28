إصلاح ماسورة غاز كسرها لودر نظافة في المنصورة

أصلحت شركة غاز مصر، ماسورة غاز، تسبب في كسرها لودر نظافة في المنصورة بمحافظة الدقهلية، حال مباشرته عمله.



تلقى رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلي مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوجود تسرب بماسورة غاز كائنة بمنطقة "ميدان الطميهى" دائرة القسم.



وبالفحص تبين وجود تسرب غاز من ماسورة خروج المنظم الخاص بالمنطقة، نتيجة كسر قائد لودر تابع لحي غرب المنصورة والمكلف بأعمال النظافة، الماسورة حال مباشرته لعمله بجاروف اللودر قيادته.



وبسؤال المدعو (أحمد فرحات - 41 سنة)، فني طوارئ بشركة غاز مصر، ومقيم بندر السنبلاوين ، في محضر الشرطة، اتهم قائد اللودر بالتسبب في كسر ماسورة الغاز، وبسؤال المدعو (محمد حمدي - 57 سنة)، فني شنون هندسية بحي غرب المنصورة، في محضر الشرطة، قرر أن قائد اللودر يدعى (محفوظ)، ولا يعرف باقي اسمه وجارى تحديد قائد اللودر واستدعائه لسؤاله.



تحرر عن ذلك المحضر برقم 1020 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.