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ترحيل الأطفال يثير نزاعا سياسيا في النمسا

النمسا - ارشيفية
النمسا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 5:22 م
تسبب ترحيل الأطفال الذين تم رفض منخهم حق اللجوء في النمسا خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، في احتجاجات وتوترات داخل الائتلاف الحاكم في البلاد بين المحافظين المناهضين للهجرة والخضر اليساريين.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن هناك نحو 160 متظاهرا أقاموا حاجزا على الطريق عند مركز احتجاز للترحيلات يقع في ضواحي فيينا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لمنع الشرطة من نقل ثلاث فتيات إلى المطار لترحيلهن.

وكان من بين المتظاهرين العديد من البرلمانيين التابعين لحزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف الذي شكله المستشار زباستيان كورتس، مع حزبه المحافظ "حزب الشعب".

وفض أفراد الشرطة الاحتجاج، وتم نقل الفتيات إلى أرمينيا وجورجيا جوا.

وانتقد حزب الخضر بشدة إجبار القُصّر على مغادرة البلاد أثناء فترة تفشي الوباء.

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