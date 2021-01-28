البرتغال تغلق الحدود مع إسبانيا لوقف ارتفاع الإصابات بكورونا

في محاولة لوقف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ، أمرت الحكومة البرتغالية بإغلاق الحدود مع إسبانيا المجاورة اعتبارا من غد الجمعة.

وأعلن وزير الداخلية إدواردو كابريتا في لشبونة اليوم الخميس ، أنه لن يتم السماح بالمرور عبر الحدود، لفترة أولية مدتها أسبوعين، إلا في حالات الطوارئ.

وكان قد تم في السابق إغلاق الحدود لأشهر خلال الموجة الأولى من الإصابات في الربيع الماضي، وتم إعادة فتحها أخيرا في أول يوليو بعد أن انخفضت الحالات بشكل كبير.

وفقًا لرئيس الوزراء أنطونيو كوستا ، أصبح الوضع "سيئًا للغاية" في البرتغال.

وتم اليوم الخميس تسجيل 16423 إصابة جديدة و 303 وفيات أخرى في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 مليون نسمة.

ويعاني نظام الرعاية الصحية من أعباء شديدة ، خاصة مع ارتفاع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة.

ذكرت صحيفة "بوبليكو" أن الحكومة تقدر أن النوع المتحور الأكثر عدوى لفيروس كورونا من بريطانيا يمثل بالفعل حوالي 50 في المئة من جميع الإصابات الجديدة في منطقة لشبونة الكبرى.

ومنذ أقل من أسبوعين، تم فرض إغلاق في البرتغال ، على غرار ما حدث في ربيع 2020.

وتفرض السلطات البرتغالية إجراءات تتضمن السماح للأشخاص بمغادرة المنزل فقط لسبب مبرر، والعمل من المنزل بشكل إلزامي حيثما أمكن ذلك، غلق المطاعم والمتاجر - باستثناء المتاجر التي تباع فيها المواد الغذائية والاحتياجات اليومية الأساسية، وتم إغلاق رياض الأطفال والمدارس والجامعات منذ يوم الجمعة الماضي.