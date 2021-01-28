 مقتل 2 وإصابة 3 في حادثين منفصلين شرقي أفغانستان - بوابة الشروق
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مقتل 2 وإصابة 3 في حادثين منفصلين شرقي أفغانستان

د ب أ
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 3:05 م | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 3:05 م

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان، مقتل اثنين من موظفي الحكومة، اليوم الخميس، على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة جلال آباد بإقليم نانجارهار شرقي البلاد، بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية.

وفي حادث آخر منفصل، أصيب ثلاثة أشخاص في انفجار استهدف سيارة تابعة لشرطة الحدود في مدينة جلال آباد أيضا.

وقال مسؤولون محليون، إن الموظفين الحكوميين قتلا اليوم، برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة "فارم ادا" بمدينة جلال آباد، وأن المهاجمين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليهما.

ولم يقدم المسؤولون المحليون مزيدًا من التفاصيل بشأن الحادثين، مضيفين أن التحقيقات ما زالت جارية.

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن أي من الحادثين.


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