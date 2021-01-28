قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضوة مجلس النواب، إن تبني أي رئيس لمشروعات قومية تخدم الشعب، تجعل المواطنين يلتفوا حوله، متابعة: «شعبية الرئيس السيسي مش علشان كلامه حلو لكن لما يبذله من مجهود لإعادة مصر لمكانتها».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن مبادرة تطوير قرى الريف تعكس الحياة الكريمة التي تهدف الدولة لتحقيقها، فضلًا عن أنها تزيد من ارتباط المواطنين بدولتهم، موضحة أن أهمية المبادرة ترجع إلى أنها تعد مشروعًا قوميًا.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز مبادرة تطوير قرى مصر هو متابعة الرئيس السيسي له بنفسه، إضافة إلى مشاركة جميع الهيئات والوزارات المعنية فيه، ذاكرة أن دور الإعلام في تلك المبادرة هو نقل ما يتم إنجازه للناس.

وذكرت أن مبادرة قرى الريف ستعمل على تمكين المرأة بها، مضيفة أن متابعة المشروع ستضمن محاسبة المسؤولين في حالة التقصير.

وتابعت: «الرئيس السيسي رجل يليق بقيادة دولة مثل مصر»، مشيرة إلى حجم التغيير الذي شهدته مصر والمشروعات التي سهلت على المواطنين حياتهم.



