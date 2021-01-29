أسترازينيكا: التجارب السريرية على لقاحنا ضد كورونا تدعم فعاليته لمن يزيد عمرهم عن 65

أعلنت شركة «أسترازينيكا» أن بيانات التجارب السريرية على لقاحها ضد كورونا تدعم فعاليته لمن يزيد عمرهم عن 65 عامًا، وذلك حسبما أفادته فضائية «CNN عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وكانت شركة «أسترازينيكا» قد ردت، الثلاثاء الماضي، على تقارير إعلامية ألمانية كانت أشارت إلى أن مسؤولين يخشون من احتمال عدم الموافقة على استخدام اللقاح لتطعيم كبار السن في الاتحاد الأوروبي، وذلك نظرا لعدم فعاليته مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

ووصفت «أسترازينيكا» في رد مكتوب تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي تفيد بأن فعالية لقاحها منخفضة للغاية مع كبار السن بأنها «غير صحيحة تماما».

وأضافت أن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح، مشيرة إلى أن تحاليل المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية، حسبما نقلت وكالة «رويترز».