أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام مصر المقاصة باستاد بتروسبوت في الأسبوع العاشر من الدوري، متقدما بهدفين دون رد.

سجل ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي النجم المغربي من ركلة جزاء في الدقيقة 14، بعدما حصل عليها اللاعب نفسه، من إعاقة واضحة من الحارس والقائد محمود كوكو، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق يوسف أوباما من تسديدة يسارية من يوسف أوباما.

وأهدر الأبيض العديد من الفرص على مرمى المقاصة، أبرزها انفراد تام عن طريق بن شرقي، وتسديدة من زيزو في القائم الأيمن، وإنفراد من أوباما مرر الكرة باتجاه زيزو الذي لم يلحق بالكرة.