الصحة: الاهتمام بتعليم المرأة يقلل من معدلات الإنجاب

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن كل محافظة لها توجهات ومداخل استراتيجية لتقليل معدلات الإنجاب بها، مشيرًا إلى أن المحافظات الحدودية تحتاج بشكل أكبر الاهتمام بتعليم الفتيات وليس تنظيم الأسرة.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الاهتمام بتعليم المرأة يؤدي إلى ارتفاع سن الزواج ويقلل معدلات الإنجاب، منوهًا إلى أن المحافظات الحدودية تحوي أعلى معدلات لزواج القاصرات.

وأشار إلى أن محافظات الوجه القبلي من؛ أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر والفيوم وبني سويف، الأعلى في معدلات الإنجاب، قائلًا إن الشرقية والإسماعيلية وكفر الشيخ والبحيرة أعلى محافظات الوجه البحري في معدلات الإنجاب.