أسامة ربيع: حتى الآن لم يظهر مشروع يهدد قناة السويس

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعمل على تقديم الخدمات بصورة أفضل من الطرق الأخرى، مشيرًا إلى تأثير مشروعات النقل البحري الموازية للقناة عليها.



وأضاف ربيع، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن القناة تتكامل مع طريق الحريري الصيني، إذ دخلت معه في المجال البحري، باعتباره مازال أفضل وأقصر الطرق بعد إنشاء قناة السويس الجديدة.



ولفت إلى أنه سيتم الحديث مع الدول القائمة على مشروع طريق عسقلان، قائلًا: «سنبحث معهم كيفية تكملة طريقهم وسبل العمل سويًا».



وأكد أن الطرق الموازية لقناة السويس ليست معادية لها، بل يقوم كل منها بما فيه مصلحته، مضيفًا أنه حتى الآن لا يوجد مشروع يهدد قناة السويس، لكنه سيبذغ مشروع في الأفق البعيد وهو كريق عسقلان، لكن القناة لن تقف صامتة.



وأوضح أن طريق عسقلان سيهدد قناة السويس بعد خمس سنوات، إذ أنه سيؤثر على انخفاض مرور سفن البترول من قناة السويس بنسبة من 12 إلى 16% حال جذبها جميعها، منوهًا بأن بعض السفن ستظل تفضل قناة السويس.