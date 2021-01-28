كينيا تواجه أول ركود اقتصادي منذ عام 2000 بسبب قيود مكافحة كورونا

واجهت كينيا في الربع الثالث من عام 2020 أول فترة ركود اقتصادي تمر بها منذ ما لا يقل عن عقدين، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه الإجراءات التي اتخذتها نيروبي لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، في الإضرار بالإنتاج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن "المكتب الوطني للإحصاء في كينيا" قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي انخفض في أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا بنسبة 1ر1 بالمئة بالمقارنة مع العام السابق، وذلك بعد انكماشه بنسبة 5ر5 بالمئة في الربع الثاني.

وكانت كينيا أكدت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في منتصف مارس الماضي، ثم فرضت في وقت لاحق إغلاقا جزئيا في البلاد.