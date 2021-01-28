وزير المالية الألماني: هناك حاجة لإصلاح هيئة الرقابة المالية

أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بوجود حاجة لإجراء إصلاح في هيئة الرقابة المالية (بافين) وذلك بعد الإعلان عن الاشتباه في استغلال أحد موظفيها لوظيفته في الإتجار غير المشروع بأسهم شركة وايركارد الألمانية المفلسة لخدمات الدفع.

وقال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الخميس إن عملية المراجعة الخاصة التي تجريها بافين كشفت عن عملية خطيرة، وأضاف أنه إذا تأكد هذا الاشتباه فإن هذا يثير العديد من الأسئلة.

كانت هيئة (بافين) أعلنت عن تحرير محضر لدى الادعاء العام في شتوتجارت ضد أحد موظفيها للاشتباه في أنه تاجر بأسهم شركة وايركارد مستفيدا من معلومات حصل عليها بحكم عمله.

وبحسب البلاغ، فإن موظف الهيئة المشرفة على الأوراق المالية باع في 17 حزيران/يونيو الماضي منتجات مالية مهيكلة مرتبطة بوايركارد، وبينها شهادات، وفي اليوم التالي اعترفت وايركارد بوجود حسابات وهمية في ميزانيتها بقيمة 9ر1 مليار يورو.

وذكرت بافين أنها أوقفت الموظف عن العمل على الفور وفتحت إجراءات تأديب بحقه.