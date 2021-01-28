الصحة: ارتفاع معدل الوفيات بنسبة 17% خلال الـ9 أشهر الأخيرة لأزمة كورونا

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن معدلات المواليد قلت بنسبة 1.7%، خلال الـ9 أشهر الأخيرة من أزمة كورونا، منوهًا إلى زيادة معدل الوفيات بنسبة 17%.

وأضاف توفيق، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوضع الحالي للمعدلات السكانية معطل للتنمية، موضحًا أنه كلما زاد مستوى تعليم المرأة وتوفير عمل لها قلت معدلات الزيادة.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد سلسلة من الاجتماعات الهامة؛ لضبط النمو السكاني والتنسيق بين جميع الجهات المسؤولة عن الملف، نافيًا وجود جهة أو مؤسسة واحدة معنية بالقضية ومسؤولة عن إدارتها في مصر.

وأشار نائب وزير الصحة لشؤون السكان إلى أن أزمة الزيادة السكانية بدأت منذ عام 2005 ووصلت إلى ذروتها عام 2011؛ نتيجة لعدة عوامل منها انسحاب المعونة الأمريكية، وانخفاض معدلات حملات التوعية.