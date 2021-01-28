حظر منصات التداول الأمريكية شراء أسهم تتعرض للمضاربة يثير الغضب

أعرب مستخدمو المنصات الإلكترونية الأمريكية لتداول الأسهم عن غضبهم بعد قرار منصة روبن هود حظر شراء الأسهم في شركة جيم ستوب وغيرها من الأسهم التي سجلت ارتفاعا كبيرا نتيجة عمليات المضاربة.



وشمل قرار الحظر أسهم شركات أخرى مثل أيه.إم.سي لدور العرض السينمائي وبلاكبيري للهواتف الذكية ونوكيا لمعدات الاتصالات.



وتستفيد جميع هذه الأسهم من ارتفاعات أسعارها الناتجة بشكل كبير عن نشاط مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مثل ريد إت وغيره من المنتديات والذين يشترون الأسهم ويدفعون أسعارها للارتفاع، وهو ما بدأ يلحق الضرر بنشاط صناديق التحوط الاستثمارية التي تراهن على تراجع أسعار الأسهم.



وتعرض المستثمرون في صناديق التحوط الاستثماري الذين يمارسون عمليات الشراء على المكشوف للاسهم انتظارا لتراجع أسعارها، لخسائر كبيرة خلال الأسبوع الحالي، في الوقت الذي يواجه فيه أيضا المستثمرون الأفراد خطر خسارة أموالهم إذا تراجعت أسعار هذه الأسهم لتعود إلى مستوياتها الطبيعية وهو الأمر المرجح حدوثه إن عاجلا أو آجلا.



وإلى جانب منصة روبن هود، حظرت منصة بروكرز هذه التعاملات بحسب شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية



كانت شركة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا قد قالت في وقت سابق من اليوم، إنها لا تعرف أي تطورات مادية وغير معلنة خاصة بها أو تغيرات مادية في أنشطتها أو شؤونها لم يتم إعلانها للعامة، والتي يمكن أن تكون وراء الزيادة الأخيرة في سعر سهم الشركة وحجم التداول عليه.



كان سهم نوكيا قد أنهى تعاملات أمس الأربعاء عند مستوى 55ر6 دولار أي بزيادة قيمتها 82ر1 دولار ونسبتها 48ر38% عن سعر الإغلاق يوم الثلاثاء. ولكن بعد انتهاء ساعات التداول الرسمية تراجع سعر السهم بمقدار 63ر0 دولار أي بنسبة 62ر9%.