دراسة: معقم اليد يؤذي عيون الأطفال

مع ظهور كورونا المستجد، التزم الناس بالتباعد الاجتماعي واستمروا في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للسيطرة على انتشار الفيروس، حيث أصبحت الأقنعة والمطهرات ومعقمات اليدين جزءا من الروتين اليومي.

لكن مع ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، من المهم أيضًا الانتباه إلى المشكلات الصحية التي يمكن أن تسببها للأطفال، حيث وجدت دراسة حديثة أن معقمات اليدين، وهي واحدة من أهم الأدوات للوقاية، يمكن أن تؤذي عيون الأطفال، وذلك كما نشر موقع "تايمز ناو نيوز".

وفقًا للدراسة الجديدة التي نُشرت الأسبوع الماضي في "JAMA Ophthalmology"، فإن الاستخدام المفرط لمطهرات الأيدي التي تحتوي على الكحول يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في إصابات العين بين الأطفال، حيث زعمت البيانات التي قدمها المركز الفرنسي لمكافحة السموم أن إصابات العين الناجمة عن المواد الكيميائية الضارة لدى الأطفال دون سن 18 عامًا كانت أعلى بـ7 مرات من أولئك الذين عانوا من نفس الشيء في العام السابق.

وأفادت الدراسة بأنه "في عام 2019، شكّل مطهر اليدين 1.3% فقط من جميع حوادث التعرض للمواد الكيميائية للعين في قاعدة بيانات الأطفال، وبحلول نهاية عام 2020، وصل هذا الرقم إلى 9.9%، حيث احتاج طفل واحد فقط في فرنسا إلى دخول المستشفى من أجل مطهر في عينيه في عام 2019، وفي عام 2020، تم إدخال 16 طفلاً إلى المستشفى بسبب هذا التعرض للمواد الكيميائية".

• طرق لحماية الأطفال؟

- إذا كان طفلك صغيرًا جدًا، يجب التأكد من إعطائه معقمات اليدين بنفسك والحرص على تطهير يديه أمامك.

- في حين أن الأماكن العامة بها آلات تعقيم يدوية آلية، يجب التأكد أيضا من أن أطفالك يستخدمونها تحت إشرافك.

- يجب الحرص على أن يختار طفلك غسل اليدين بدلاً من التعقيم، متى كان الخيار الأول متاحًا.

- إذا كان طفلك يعاني بالفعل من ضعف في البصر، يجب الحرص على أن يرتدي نظارات، حيث يمكن أن تمنع المواد الكيميائية من دخول العين.