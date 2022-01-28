أكد توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا أن لاعبيه لديهم طموح كبير في الفوز على الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

وتقام مباراة الكاميرون وجامبيا غدًا السبت على أرضية ملعب جابوما بدوالا.

وقال توم سينتفيت في تصريحاته، عبر قناة "المحور": "قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا كان ترتبينا 150 في تصنيف الفيفا، لا يوجد لدينا خبرة في البطولات الكبيرة، مفاجأة أن نصل لدور الربع النهائي".

وأضاف: "لم نشعر بأي رهبة في كأس أمم إفريقيا وسنحقق حلمنا بالوصول لنصف النهائي".

وواصل: "فريقنا يمتلك الطموح وسيفعل كل شيء للفوز بالمباريات المقبلة، لا نمتلك أي حالات مصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة منتخب الكاميرون".

وتعليقًا على مباراة مصر وكوت ديفوار رد: "مصر لعبت بطريقة ذكية جدًا، لأن المنافس كان جيدا جدًا في الشوط الأول، وكان مرشحًا أكبر للفوز، وشيء جيد للفراعنة أنهم تخطوا ساحل العاج".

وتحدث عن مباراة مصر والمغرب: "المنافس فريق جيد جدًا، لكن لا يوجد لديهم مهاجم صريح، ومصر تمتلك إمكانيات هجومية أفضل، ومحمد صلاح يستطيع أن يحرز أهدافا".

ويلاقي منتخب مصر منافسه المغرب يوم الأحد المقبل على ملعب أحمدو أهيدجو بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.