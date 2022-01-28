ميدفيديف: كان بإمكان الولايات المتحدة تحويل أفغانستان إلى حديقة مزهرة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة في حربها على أفغانستان خلال وجودها هناك لمدة 20 عامًا، كان من الممكن أن تساعد في تحويل الدولة الفقيرة إلى حديقة مزهرة.

وأضاف ميدفيديف - في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة - "لو بذلت جهود لتحويل هذه الدولة الفقيرة؛ ولو امتنعت الولايات المتحدة عن فرض نموذجها الخاص للديمقراطية على أي شخص آخر، والذي كانت تنشره في جميع أنحاء العالم ولا ينطبق تمامًا على عدد من البلدان، لتحولت أفغانستان إلى حديقة مزهرة".

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن وضع تهريب المخدرات في أفغانستان حاليًا يتجاوز الخيال؛ حيث إنه عندما جاء الأمريكيون إلى هناك في عام 2001، توقع الجميع أن ينظفوا الفوضى في هذا المجال، لكن الإتجار بالمخدرات ارتفع بنحو 40 ضعفًا.

وعند الحديث عن احتمالات الاعتراف بالحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، أشار ميدفيديف إلى أن السلطات الروسية حافظت على اتصالات مع الحركة، لكن الكثير سيعتمد على "تنفيذ الحكومة لعدد من الالتزامات لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب".